Британія планує виділити 3 мільярдів фунтів для допомоги Україні

Голова Мінфіну Сполученого Королівства Надім Захаві підтримав надання передекспортного фінансування через державне агентство UK Export Finance (UKEF).

Про це повідомляє Sky News.

Більшу частину коштів (2,3 млрд фунтів) планують залучити до фінансування оборонної підтримки України, а решту 700 млн фунтів отримають компанії, які планують долучитись до відновлення нашої країни після перемоги.

Вважається, що такі компанії, як BAE Systems і Babcock International, ймовірно, будуть серед тих, хто підпише індивідуальний контракти з UKEF.

Захаві зазначив, що потрібно підтримувати Україну всіма доступними засобами, оскільки це є жестом віри в її майбутнє як держави.

Нагадаємо:

Велика Британія готова надати 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку Україні наприкінці цього року.

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НБУ 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн гривень у еквіваленті) на спецрахунок, відкритий для підтримки ЗСУ.