Великобританія виступить гарантом по кредиту Україні на 525 мільйонів доларів

Великобританія готова надати 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку Україні наприкінці цього року.

Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

Цей кредит покриватиме витрати на зарплати державного сектору, а також утримання шкіл та лікарень.

"Велика Британія покриває вартість кредиту лише в тому випадку, якщо уряд України не зможе платити. Таким чином, вони є як інвестицією у стратегічну стійкість України, так і висловлюванням впевненості у майбутньому країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше Міністерства фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні 1 мільярда євро грантового фінансування.