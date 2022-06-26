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Великобританія виступить гарантом по кредиту Україні на 525 мільйонів доларів

Неділя, 26 червня 2022, 12:06 - Ілля Колдомасов

Великобританія готова надати 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку Україні наприкінці цього року.

Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

Цей кредит покриватиме витрати на зарплати державного сектору, а також утримання шкіл та лікарень.

"Велика Британія покриває вартість кредиту лише в тому випадку, якщо уряд України не зможе платити. Таким чином, вони є як інвестицією у стратегічну стійкість України, так і висловлюванням впевненості у майбутньому країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше Міністерства фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні 1 мільярда євро грантового фінансування. 

Великобританія кредит Світовий банк
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Економічна правда
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