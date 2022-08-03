Уряд запускає локалізацію в машинобудуванні

Кабмін запускає програму локалізація для підтримки машинобудування, яка гарантуватиме участь виробників вітчизняної продукції у електронних торгах через систему Prozorro.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відповідно до програми тепер існує алгоритм встановлення порядку підтвердження вітчизняних складових у продукції:

Виробник має розрахувати собівартість товару, окремо вказавши імпортні та українські компоненти. Згідно з новим законом про локалізацію, до участі у публічних закупівлях допускаються товари, в яких не менше 10% внутрішньої складової вироблено на території України;

Відповідні результати розрахунків подаються до міністерства разом із заявкою про включення продукції до переліку товарів, які відповідають ступеню локалізації;

В автоматичному режимі буде здійснено перевірку наданих калькуляцій і внесення продукції до реєстру;

Опісля, виробник отримує можливість брати участь у публічних закупівлях;

З метою запобігання маніпуляції даними, постачальник товару після перемоги на аукціоні зобов’язується надати замовнику всі розрахунки щодо рівня локалізації.

"Серед видів продукції, на які поширюються згадані вимоги – автомобілі швидкої допомоги, пожежні авто, електробуси, окремі деталі, такі як двигуни, турбіни, насоси та компресори тощо", – йдеться у повідомленні.

Однак, існують країни, комплектуючі яких не підпадають під нові вимоги. Це стосується країн, з якими Україна підписала Угоди про вільну торгівлю, а також учасників Угоди про державні закупівлі: ЄС, Японія, США, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Канада та ін.

Моніторинг за дотриманням вимог щодо ступеня локалізації виробництва здійснюватиметься раз на пів року для мінімізації ризиків.

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Нагадаємо:

Рада ухвалила закон про локалізацію без норм, які порушували міжнародні договори та критикувалися економістами.

На 2022 рік очікується підписання угод про вільну торгівлю з 4 країнами, а також – підготовка до підписання угоди про "промисловий безвіз" з ЄС.