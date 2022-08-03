Huawei припинила продажі в офіційному російському інтернет-магазині
Середа, 3 серпня 2022, 16:50 -
Китайська технологічна корпорація Huawei оголосила про зупинку продажів в офіційному інтернет-магазині VMALL у Росії.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на заяву на сайті VMALL.
Зазначається, що продажі в офіційному інтернет-магазині зупинились з 1 серпня.
Замовити щось через додаток також не можна.
При цьому, чинні замовлення компанія пообіцяла доставити у звичайному режимі.
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Економічна правда
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