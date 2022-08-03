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Huawei припинила продажі в офіційному російському інтернет-магазині

Середа, 3 серпня 2022, 16:50 - Олексій Павлиш

Китайська технологічна корпорація Huawei оголосила про зупинку продажів в офіційному інтернет-магазині VMALL у Росії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на заяву на сайті VMALL.

Зазначається, що продажі в офіційному інтернет-магазині зупинились з 1 серпня.

 

Замовити щось через додаток також не можна.

При цьому, чинні замовлення компанія пообіцяла доставити у звичайному режимі.

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Економічна правда

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