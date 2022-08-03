Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зростає попит на нові комерційні авто: у топі європейські марки

Середа, 3 серпня 2022, 16:50 - Економічна правда

У липні первинні реєстрації нових комерційних авто в Україні зросли на 38% порівняно з червнем – до 593 одиниць, але порівняно з липнем 2021 року ринок скоротився на 65%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" в Telegram.

Найкращий результат липня продемонстрував Volkswagen із реєстрацією 66 авто. Натомість у липні минулого року марка займала п'яту сходинку рейтингу зі 110 машинами, у травні цього року реалізувала лише 45 авто.

Друге місце посіла марка Volvo з 65 реєстраціями, третє – у MAN із 64 авто, четверте – з 45 реєстраціями посіла марка Renault.

"Замикає ТОП-5 липневого ринку нових комерційних авто HYUNDAI. В заліку цієї корейської марки 43 поставлених на облік авто", – додали в Укравтопромі.

За даними асоціації, загалом у січні-липні 2022 року в Україні зареєстровано 3,8 тис. нових комерційних автомобілів, що у 2,2 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

За місяць - після скасування пільг на розмитнення імпорту - ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.

авто
Матеріали за темою
Попит на нові легкові авто в Україні поступово повертається: бестселери липня 1 серпня 2022, 17:32
Розмитнення авто у липні принесло до бюджету понад 1,7 мільярда: більше лише нафтопродукти 1 серпня 2022, 13:08
Renault оцінила втрати від виходу з Росії у 2,2 мільярда євро 29 липня 2022, 18:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті