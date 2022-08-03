В Україні зростає попит на нові комерційні авто: у топі європейські марки

У липні первинні реєстрації нових комерційних авто в Україні зросли на 38% порівняно з червнем – до 593 одиниць, але порівняно з липнем 2021 року ринок скоротився на 65%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" в Telegram.

Найкращий результат липня продемонстрував Volkswagen із реєстрацією 66 авто. Натомість у липні минулого року марка займала п'яту сходинку рейтингу зі 110 машинами, у травні цього року реалізувала лише 45 авто.

Друге місце посіла марка Volvo з 65 реєстраціями, третє – у MAN із 64 авто, четверте – з 45 реєстраціями посіла марка Renault.

"Замикає ТОП-5 липневого ринку нових комерційних авто HYUNDAI. В заліку цієї корейської марки 43 поставлених на облік авто", – додали в Укравтопромі.

За даними асоціації, загалом у січні-липні 2022 року в Україні зареєстровано 3,8 тис. нових комерційних автомобілів, що у 2,2 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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