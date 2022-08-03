Франція до листопада заповнить сховища газу на 100% – міністр

Стратегічні газові сховища Франції до 1 листопада будуть заповнені на 100%, наразі вони заповнені на 80%.

Про це в ефірі CNEWS заявила міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше, передає Reuters.

"Ми сьогодні досягли 80% заповнення наших стратегічних запасів газу, ми випереджаємо заплановані терміни. Це означає, що ми заповнимо їх до 1 листопада, і це була наша мета", - заявила вона.

Паньє-Рунаше також закликала французів - особливо "найбільших гравців" - скорочувати споживання газу та електрики, оскільки "обидві системи взаємопов'язані".

"І це також сприяє боротьбі проти потепління клімату", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Австрія досягла прогресу у відмові від російського природного газу та заповненні сховищ газу: газова залежність Австрії від Росії із 80% впала нижче 50%.

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