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Газова залежність Австрії від Росії із 80% впала нижче 50% – уряд

Вівторок, 2 серпня 2022, 18:52 - Олексій Павлиш

Австрія досягла прогресу у відмові від російського природного газу та заповненні сховищ газу.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, пише Reuters.

"Ми вже накопичили понад 50 терават-годин із необхідних 76 терават-годин", - сказав Нехаммер після кризового саміту з енергопостачання.

"Це очевидний успіх, особливо якщо врахувати, що в березні ми почали з понад 15 терават-годин запасів газу", - додав він.

Міністр навколишнього середовища Леонора Гевеслер заявила, що залежність від російського газу впала до менш ніж 50% з 80% раніше, що робило Австрію однією з країн Європи, яка найбільше залежна від поставок російського газу.

За словами Гевеслер, у сховищах є близько 55% річного споживання країни. Уряд планує заповнити сховища до 80%.

Цю мету вона назвала цілком "досяжною".

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