Авіакомпанія Bees Airline втратила сертифікат експлуатанта

Bees Airline

Державна авіаційна служба анулювала сертифікат експлуатанта авіакомпанії Bees Airline у зв'язку із втратою флоту.

Про це йдеться у відповідному наказі Державіаслужби.

Сертифікат було анульовано "у зв’язку з незабезпеченням товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗ ЕЙРЛАЙН" експлуатації не менше двох повітряних суден".

Сертифікат експлуатанта компанія отримала 12 березня 2021 року, а перший рейс виконала 18 березня 2021 року.

Нагадуємо:

15 лютого Авіакомпанія Bees Airline повідомила, що на вимогу лізингодавця була змушена перегнати всі свої літати за кордон через ризик ескалації з боку РФ

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії до України авіакомпанія мала чотири пасажирських лайнери.