Понад 480 релокованих підприємств поновили роботу – Мінекономіки

Із початку програми релокації 692 компанії переїхали на нове місце, з них 484 почали працювати.

Про це повідомили в Мінекономіки.

При цьому, найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає із регіонів активних бойових дій до Львівської області.

Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1%), Чернівецької (11,4%), Тернопільської (7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-Франківської (7,3%) областей.

"Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність, найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%)", - йдеться у повідомленні.

Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

До участі у програмі релокації можуть долучитися будь-які компанії, що перебувають у зонах активних бойових дій. Заявки на участь приймаються за посиланням.

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Нагадаємо:

У квітні за підтримки уряду в Україні запрацювала платформа, що допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.

Економічна правда