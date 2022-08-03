У Міноборони Туреччини розповіли, коли почнеться інспекція зерновозу з українською кукурудзою

Міністерство оборони Туреччини у середу зранку заявило, що інспекція судна RAZONI з українською кукурудзою, яке напередодні прибуло до Туреччини, проводитиметься з 10:00.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини у Twitter.

"Інспекційна діяльність проводитиметься на завантаженому кукурудзою судні RAZONI, яке вирушило з Одеського порту в Україні та вчора ввечері досягло чорноморського входу в протоку Босфор і стало на якір, з 10:00", - заявили в Міноборони Туреччини.

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/309FejbnVh August 3, 2022

Нагадаємо:

Міністерство оборони Туреччини у вівторок увечері підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

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Тепер судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Нагадаємо, 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.

Економічна правда