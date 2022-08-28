З портів Одещини вийшли ще шість суден з українським зерном

В рамках "зернової угоди" з портів Одещини вийшли ще шість суден з українською агропродукцією.

Про це пише Міноборони Туреччини у Twitter.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.

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У рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів вийшло 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу.

Ірландія цими вихідними отримала 33 тисячі тонн зерна з України, це була перша партія з початку війни.