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З портів Одещини вийшли ще шість суден з українським зерном

Неділя, 28 серпня 2022, 15:23 - Економічна правда

В рамках "зернової угоди" з портів Одещини вийшли ще шість суден з українською агропродукцією. 

Про це пише Міноборони Туреччини у Twitter.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще 6 суден із зерном", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває завантаження суден зерном в українських портах під контролем Спільного координаційного центру.

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У рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів вийшло 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу.

Ірландія цими вихідними отримала 33 тисячі тонн зерна з України, це була перша партія з початку війни.

зерно експорт Одеса
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