За минулу добу у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден – Мінінфраструктури
За добу, 27 серпня, у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден загальним обсягом 45 тис. тонн з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Загалом пройшло 11 суден через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4.
"З березня нам уже вдалось перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна — на даний момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Динаміка збільшення — суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн", – зазначив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Він додав, що за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік.
На початку липня гирло Бистре суднового ходу р. Дунай — Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.
Нагадаємо:
Понад 130 суден, завантажені українським зерном, очікують на прохід на вході до румунського каналу Суліна.
Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".