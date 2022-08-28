За минулу добу у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден – Мінінфраструктури 

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За добу, 27 серпня, у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден загальним обсягом 45 тис. тонн з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Загалом пройшло 11 суден через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море 7 суден, а через румунський канал Суліна — 4.

"З березня нам уже вдалось перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна — на даний момент це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Динаміка збільшення — суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт тільки 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже в липні показник склав майже 1,4 млн тонн", – зазначив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що за умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік.

На початку липня гирло Бистре суднового ходу р. Дунай — Чорне море стало доступне для проходу суден, які перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний.

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Понад 130 суден, завантажені українським зерном, очікують на прохід на вході до румунського каналу Суліна.

Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".