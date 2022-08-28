КРАІЛ не виявила підстав, щоб відібрати ліцензію 1xBet

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.

Про це повідомляє пресслужба КРАІЛ у Facebook.

У повідомленні зазначається, що КРАІЛ ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ "ТБК" для отримання ліцензій.

Також було направлено відповідні запити до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України, а також Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТОВ "ТБК".

"Станом на сьогодні КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документу від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ "ТБК" та власників бренду "1XBET" з державою-агресором", – зазначають у Комісії.

Відповідно, анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ.

У законодавстві про азартні ігри є виключний перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, серед яких — документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку держави, що здійснює збройну агресію проти України.

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Отже, документальне підтвердження наявності контролю з боку РФ за діяльністю ТОВ "ТБК" стане підставою для невідкладного прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензій.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки перевіряє діяльність компаній у сфері азартних ігор, передусім повʼязаних з Росією, та підстави для видачі їм ліцензій.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії "Твоя беттінгова компанія"