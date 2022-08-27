Укрзалізниця побудувала дві ділянки маршруту на кордоні з Румунією
Україна відкрила дві нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією.
Про це повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
За два місяці працівниками укрзалізниці було збудовані дві ділянки: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон довжиною 19,3 і 1,1 км відповідно.
"Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік", – зазначив Камишін.
Побудовані нові колійні напрямки створюють перспективу для розвитку пасажирських напрямків міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.
Відкриття міжнародного сполучення стане можливе тільки після того, як зі сторони Румунії відремонтують свою частину маршруту.
До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.
Нагадаємо:
АТ "Укрзалізниця" планує збудувати та відремонтувати до кінця року рекордну кількість інфраструктури – 149,3 км залізничних колій.
УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.