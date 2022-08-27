Укрзалізниця побудувала дві ділянки маршруту на кордоні з Румунією

gettyimages

Україна відкрила дві нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

За два місяці працівниками укрзалізниці було збудовані дві ділянки: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон довжиною 19,3 і 1,1 км відповідно.

"Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік", – зазначив Камишін.

Побудовані нові колійні напрямки створюють перспективу для розвитку пасажирських напрямків міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

Відкриття міжнародного сполучення стане можливе тільки після того, як зі сторони Румунії відремонтують свою частину маршруту.

ВІДЕО ДНЯ

До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" планує збудувати та відремонтувати до кінця року рекордну кількість інфраструктури – 149,3 км залізничних колій.

УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.