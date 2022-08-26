Російські компанії збільшили прибутки на чверть, незважаючи на санкції

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Прибутки російських компаній у другому кварталі зросли на 25%, попри запроваджені Заходом санкції, які штовхнули економіку РФ в рецесію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згiдно з розрахунками Sberbank CIB на основі даних Росстату, прибуток підскочив до 9,5 трлн рублів (144 млрд дол в еквіваленті за середнім курсом). При цьому зростання в річному обчисленні перевищило зростання споживчих цін на 17% за цей період.

"Результати другого кварталу були дуже хорошими, демонструючи стійкість російської економіки. Велике зростання прибутку дає надію на пожвавлення корпоративних інвестицій", — пишуть аналітики держкредитора.

Виробничий сектор, який особливо сильно постраждав через санкційне припинення імпорту ключових компонентів, все ще отримав прибуток на 44%.

Прибутки сфери транспортування та зберігання зросли на 168%.

Прибутки в нерухомості та будівництві зросли, як і прибутки в готелях і громадському харчуванні. Це пояснюється тим, що росіяни залишалися вдома через обмеження міжнародного авіасполучення.

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Натомість оптова та роздрібна торгівля постраждали від падіння продажів, прибуток знизився на 13%. Прибуток у видобутку впав на 51%, оскільки санкції вдарили по ключових виробниках.

У технологічному секторі, звідки масово пішли західні компанії, прибутки впали на 48%.

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Російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки назад лише за один квартал після нападу.