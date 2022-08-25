Carlsberg може зупинити виробництво пива у Польщі через газову кризу в ЄС

Пивний концерн Carlsberg заявив, що може значно скоротити або припинити виробництво пива в Польщі через дефіцит зрідженого вуглекислого газу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Беату Пташинську-Єдинак, речницю підрозділу компанії в Польщі.

Зупинка зумовлена призупиненням виробництва на найбільших хімічних заводах країни через рекордні ціни на природний газ. Акції Carlsberg впали на 2,6% у Копенгагені, продовживши попередні втрати.

Остаточне рішення про припинення, можливо, доведеться прийняти через кілька днів, зауважила вона та додала, що дефіцит може також вплинути на інші компанії.

"У цілому Польща є відносно невеликою юрисдикцією для Carlsberg, але ринок, ймовірно, побачить ризик поширення цього явища на інші європейські країни", — сказав Мадс Розендал, кредитний аналітик Danske Bank A/S.

Carlsberg має три пивоварні в Польщі і займає третє місце на ринку з часткою в 19,4%.

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