Байден увів у дію закон про 52 мільярди доларів субсидій на виробництво чипів

Президент США Джо Байден у четвер підписав указ про про імплементацію закону про субсидії на виробництво напівпровідникових мікросхем і дослідження на 52,7 млрд доларів.

По це пише Reuters.

Раніше цього місяця Байден підписав закон про посилення зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності США у порівнянні з науково-технічними зусиллями Китаю.

"Субсидуючи виробництво чіпів у США та розширюючи фінансування досліджень, закон має на меті подолати постійний дефіцит, який торкнувся всього: від автомобілів і зброї до пральних машин і відеоігор", - пише агентство.

Білий дім повідомив, що Міністерство торгівлі запустило сайт CHIPS.gov. - відомство буде виділяти кошти на виробництво чипів.

Указ Байдена встановлює шість основних пріоритетів для керівництва реалізацією прогами та створює міжвідомчу раду з 16 членів під головуванням директора Національної економічної ради Брайана Діза, радника Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана та виконувача обов’язків директора Управління науково-технічної політики Алондри Нельсон.

До складу ради також увійдуть, зокрема, міністри оборони, фінансів, праці та енергетики.

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У Білому домі заявили, що програма "включатиме ретельний аналіз заявок, а також сувору відповідність вимогам підзвітності, щоб гарантувати, що кошти платників податків захищені та раціонально витрачаються".

Критики такого рішення стверджували, що законопроєкт є подарунком прибутковим компаніям з виробництва мікросхем, які раніше закрили заводи в США, але раніше Байден заявляв, що "цей закон не роздає компаніям чисті чеки".

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підписав закон про надання субсидій у розмірі 52,7 млрд доларів для виробництва напівпровідників і досліджень у США.

Закон також передбачає посилення зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності Сполучених Штатів у порівнянні з науково-технічними зусиллями Китаю.

Крім субсидій, закон включає 25%-ний інвестиційний податковий кредит для заводів з виробництва чіпів, загальна вартість його оцінюється в $24 млрд. Закон дозволить виділити $200 млрд протягом 10 років на стимулювання наукових досліджень у США, щоб краще конкурувати з Китаєм.

Економічна правда