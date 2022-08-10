Байден підписав закон про 52 мільярди доларів субсидій на виробництво чипів у США

Президент США Джо Байден у вівторок підписав закон про надання субсидій у розмірі 52,7 млрд доларів для виробництва напівпровідників і досліджень у США.

Про це пише Reuters.

Закон також передбачає посилення зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності Сполучених Штатів у порівнянні з науково-технічними зусиллями Китаю.

"Майбутнє буде зроблено в Америці", - сказав Байден, назвавши цей крок "інвестицією, яка буває раз на покоління в самій Америці".

На церемонії підписання були присутні керівники таких технологічних компаній, як Micron, Intel, Lockheed Martin, HP та Advanced Micro Devices (AMD), губернатори Пенсільванії та Іллінойсу, мери Детройта, Клівленда та Солт-Лейк-Сіті та законодавці.

Білий дім заявив, що ухвалення закону стимулює нові інвестиції в чіпи.

Зазначається, що Qualcomm у понеділок погодилася придбати додаткові напівпровідникові мікросхеми на нью-йоркську фабрику GlobalFoundries на суму 4,2 мільярда доларів, довівши загальну суму закупівель до 7,4 мільярда доларів до 2028 року.

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Передбачається, що після підписання закону та набрання ним чинності Міністерство торгівлі США розробить та оприлюднить правила розгляду заявок на субсидії. Але терміни для цієї роботи поки що неясні, невідомо і скільки часу знадобиться для отримання фінансування на заявлені проєкти.

Білий дім також повідомив про інвестиції Micron у розмірі $40 млрд у виробництво чіпів пам'яті. Це збільшить частку США на світовому ринку карток пам'яті з 2% до 10%.

Критики законопроєкту стверджували, що він стане подарунком прибутковим компаніям, які виробляють чіпи, які раніше закрили заводи у США. Байден заявив, що "цей закон не видає компаніям незаповнені чеки". Він покликаний пом'якшити дефіцит мікросхем, який торкнувся багатьох галузей - автомобілебудування, виробництво озброєнь, побутової техніки та відеоігор.

Крім субсидій, закон включає 25%-ний інвестиційний податковий кредит для заводів з виробництва чіпів, загальна вартість його оцінюється в $24 млрд. Закон дозволить виділити $200 млрд протягом 10 років на стимулювання наукових досліджень у США, щоб краще конкурувати з Китаєм.

Для фінансування цих інвестицій Конгресу потрібно буде ухвалити окремий закон про асигнування, зазначає Reuters.

Зазначається, що Китай робив лобістські спроби заблокувати "закон про чіпи".

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що країна "рішуче виступає проти" і назвала закон таким, що нагадує про "менталітет холодної війни".

Байден зазначив, що Сполучені Штати потребують чіпів для ключових систем озброєння, таких як ракети Javelin.

"Не дивно, що Комуністична партія Китаю активно лобіювала бізнес США проти цього законопроєкту", - сказав Байден.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що керівники виробників мікросхем GlobalFoundries і Applied Materials та автовиробників Ford Motor і General Motors проведуть закриту зустріч з урядовцями США щодо планів адміністрації інвестувати в напівпровідники перед підписанням Байденом закону.

Економічна правда