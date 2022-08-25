Наступного року ВВП України може зрости на понад 15% – Мінекономіки

НБУ

Економіка України повинна стабілізуватися протягом наступного року та може зрости на 15,5% у 2023 році.

Про це розповіла перша віце-премʼєр, міністр економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Reuters.

Вона додала, що зростання ВВП залежатиме від розвитку подій у війні з Росією.

За словами міністра, в уряді складають макроекономічні прогнози перед початком наступного місяця переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми кредитування.

Свириденко розповіла, що поточні прогнози ВВП в 2023 році коливаються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного скорочення 30-35% цього року.

"Ми розуміємо, що маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", – пояснила урядовиця.

Свириденко не назвала суму, яку Україна проситиме в МФВ, але анонсувала, що нова програма має бути "відносно масштабною".

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А також, що її потрібно узгодити швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.

Нагадуємо:

В Мінекономіки прогнозують, що реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40%, причина – розв’язана Росією війна проти України.

За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково нівелює втрати у 2023-2024 роках.