Наступного року ВВП України може зрости на понад 15% – Мінекономіки
Економіка України повинна стабілізуватися протягом наступного року та може зрости на 15,5% у 2023 році.
Про це розповіла перша віце-премʼєр, міністр економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Reuters.
Вона додала, що зростання ВВП залежатиме від розвитку подій у війні з Росією.
За словами міністра, в уряді складають макроекономічні прогнози перед початком наступного місяця переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми кредитування.
Свириденко розповіла, що поточні прогнози ВВП в 2023 році коливаються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного скорочення 30-35% цього року.
"Ми розуміємо, що маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", – пояснила урядовиця.
Свириденко не назвала суму, яку Україна проситиме в МФВ, але анонсувала, що нова програма має бути "відносно масштабною".
А також, що її потрібно узгодити швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.
Нагадуємо:
В Мінекономіки прогнозують, що реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40%, причина – розв’язана Росією війна проти України.
За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково нівелює втрати у 2023-2024 роках.