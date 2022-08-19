Мінекономіки прогнозує ще більше падіння ВВП за підсумками 2022, ніж Нацбанк 

Реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40%, причина – розв’язана Росією війна проти України.

Про це заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%", – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Окрім перемоги на військовому фронті, за словами міністра, на економічному важливим завданням є утримати економічну стабільність та макростабільність. А також шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі.

"Якщо ми говоримо про цей шлях - сприяти тим підприємствам, які вже працювали, мають штат і ринки збуту і змогли перебудуватися за останні шість місяців, щоб вони й надалі активно працювали", - сказала глава Мінекономіки.

Нагадуємо:

За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково нівелює втрати у 2023-2024 роках.

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