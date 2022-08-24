Експорт нафти зі США зріс до максимуму з 90-х

США проекспортували найбільше сирої нафти та нафтопродуктів за три десятиліття, оскільки економіки, які страждають від нестачі енергоносіїв, перенаправляють потоки на Штати.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на урядові дані.

Так, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема, дизельного палива, експортувалося з портів США минулого тижня. Це найбільший показник з лютого 1991 року, відколи триває фіксація даних.

Зростання в енергетичному експорті передусім зумовлене нарощенням поставок дизельного пального (+20%). Закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень поспіль – вперше після того, як наприкінці 2015 року законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.

Європа та Азія наразі борються з одними з найгірших енергетичних криз в історії, і незабаром поставки нафти можуть скоротитися ще більше. Раніше міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що альянс ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку, щоб усунути дислокацію між ф’ючерсною торгівлею та основними силами попиту та пропозиції.

Нагадуємо:

Ціни на нафту впали в середу після зростання майже на 4% попереднього дня через зниження побоювань щодо неминучого скорочення видобутку ОПЕК+.