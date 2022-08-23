Intel і Brookfield інвестують до 30 мільярдів доларів у заводи з виробництва чипів в Арізоні

Американська технологічна корпорація Intel домовилась з канадською інвесткомпанією Brookfield Asset Management про спільне інвестування до $30 млрд у заводи з виробництва чипів в американському штаті Арізона.

Про це пише Reuters.

."Цей крок стався після того, як раніше цього місяця президент США Джо Байден підписав закон про чіпи і технології, який передбачає надання субсидій у розмірі 52,7 мільярда доларів на виробництво напівпровідників і дослідження в США", - пише агентство.

Інфраструктурний підрозділ Brookfield інвестує до 15 мільярдів доларів за 49% акцій у проєкті, тоді як Intel - решту суми і збереже за собою мажоритарний та операційний контроль над заводами.

Угода Intel та Brookfield стала результатом підписання меморандуму про взаєморозуміння двох компаній у лютому цього року. Brookfield, як очікується, виділить кошти до кінця 2022 року.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підписав закон про надання субсидій у розмірі 52,7 млрд доларів для виробництва напівпровідників і досліджень у США.

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Закон також передбачає посилення зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності Сполучених Штатів у порівнянні з науково-технічними зусиллями Китаю.