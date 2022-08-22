Ціни на газ у Європі перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів

На тлі заяви "Газпрому" про зупинку "Північного потоку-1" через ремонт спотова ціна газу в Європі зранку в понеділок продовжила зростання і вперше з березня 2022 року перевищила позначку в 2800 доларів за тисячу кубометрів.

Про це йдеться у даних біржі ICE.

Газ подорожчав уже більш ніж на 8%: вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 2866 дол за тисячу кубометрів.

При цьому, з початку серпня середня ціна на TTF становила 2230 дол, у липні газ торгувався в середньому по 1764 дол за тисячу кубометрів.

Тим часом у Німеччині попередили, що Москва може ще більше скоротити постачання та повторили заклик до економії енергії, пише Bloomberg.

"У нас попереду дуже критична зима. Ми маємо очікувати, що Путін і надалі скорочуватиме постачання газу", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

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Після оголошення "Газпромом" зупинки поставок газу через газогін "Північний потік" на три дні ціни одразу злетіли на 7% до 2800 доларів за тисячу кубів і наблизилися до нового історичного рекорду.

Високі ціни на блакитне паливо утримуються з вівторка, коли "Газпром" заявив, що зимку котирування можуть зрости до 4000 доларів за тисячу кубів. Надзвичайно дорогі контракти зумовлені дедалі більшим скорочення поставок з Росії, що ставить під загрозу вчасне наповнення сховищ у Європі напередодні опалювального сезону та його стабільне проходження.

Останній ціновий рекорд було встановлено на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки. Водночас тоді котирування короткостроково стрибнули до 270 євро за МВт-год, або 2876 доларів за тисячу кубометрів, що і є чинним рекордом.

Хоча "Газпром" стверджує, що поновить поставки після технічного обслуговування, стрімке зростання ціни контрактів сигналізує невпевненість ринку у таких обіцянках. В середині липня Газпром вже зупиняв поставки "Північним потоком-1" через потребу в техобслуговуванні, і тоді низка топпосадовців ЄС висловлювали готовність до того, що потоки газу не відновляться.

Економічна правда