Bosch шукає покупців на свої російські активи – ЗМІ
Німецький виробник побутової техніки Bosch шукає покупця на свої російські заводи - активами вже цікавились кілька російських ритейлерів.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.
Зазначається, що російська структура німецької Bosch (ТОВ "БСХ Побутові прилади", виробляє в Росії холодильники та пральні машини) шукає покупців на два заводи, які знаходяться в селищі Стрільна під Санкт-Петербургом.
Більшість комплектуючих підприємства отримували з ЄС. У працюючому стані вони, за словами співрозмовника газети, коштують €65-75 млн.
"Зараз, не випускаючи продукцію, заводи коштують у рази менше", - зазначив співрозмовник видання, додавши, що підприємства "спеціалізовані під технології Bosch".
"Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не приносять прибуток, тому інші учасники ринку розглядають варіант їх купівлі", - підтвердило інше джерело, додавши, що низка компаній, серед яких російські ритейлери, цікавилися підприємствами, але "ціна видалася завищеною".
У Bosch заявили, що не коментують чутки.
Нагадуємо:
Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.
Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.
Економічна правда