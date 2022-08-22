Bosch шукає покупців на свої російські активи – ЗМІ

Німецький виробник побутової техніки Bosch шукає покупця на свої російські заводи - активами вже цікавились кілька російських ритейлерів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.

Зазначається, що російська структура німецької Bosch (ТОВ "БСХ Побутові прилади", виробляє в Росії холодильники та пральні машини) шукає покупців на два заводи, які знаходяться в селищі Стрільна під Санкт-Петербургом.

Більшість комплектуючих підприємства отримували з ЄС. У працюючому стані вони, за словами співрозмовника газети, коштують €65-75 млн.

"Зараз, не випускаючи продукцію, заводи коштують у рази менше", - зазначив співрозмовник видання, додавши, що підприємства "спеціалізовані під технології Bosch".

"Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не приносять прибуток, тому інші учасники ринку розглядають варіант їх купівлі", - підтвердило інше джерело, додавши, що низка компаній, серед яких російські ритейлери, цікавилися підприємствами, але "ціна видалася завищеною".

У Bosch заявили, що не коментують чутки.

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Нагадуємо:

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

Економічна правда