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Укрзалізниця просить пасажирів перенести заплановані на 23-25 серпня поїздки до Харкова 

Неділя, 21 серпня 2022, 18:00 - Економічна правда
 
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Укрзалізниця просить відмовитись від поїздок до Харкова на 23-25 серпня через посилення у місті комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

"У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з/до Харкова у зазначені дати", – йдеться в повідомленні. 

Також приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні.

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