Близько 5% працівників "Укрзалізниці" перебувають у простої

УЗ

Серед 230 тисяч працівників "Укрзалізниці" у простої перебувають менше 12 тисяч осіб.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін в інтерв’ю Суспільному.

"Чимало таких співробітників залишається на територіях, де ми вже не проводимо перевезення, а вони отримують 2/3 від посадового окладу і перебувають у простої", – розповів керівник "УЗ".

За його словами, таких працівників мотивують приїхати на територію, де компанія зможе надати їм роботу.

"Я чимало спілкуюся з працівниками, коли, наприклад, заїжджаю в Краматорськ, Слов'янськ — там, де у нас є вокзали, там, де залишається більше 1000 наших працівників. Вони не хочуть виїжджати. Вони вирішили, що залишаться там. Але для нас важливо, щоб люди поверталися до роботи", – додав Камишін.





