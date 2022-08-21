Росія найбільший постачальник нафти до Китаю в липні

Gettyimages

Згідно з даними Головного митного управління Китаю імпорт нафти з Росії склав 7,15 млн тонн, що на 7,6% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє Reuters.

Російські поставки в липні, що складають приблизно 1,68 млн барелів на добу, були нижчими за травневий рекорд – близько 2 млн барелів на добу.

Наразі Китай є найбільшим покупцем нафти в Росії.

Від початку цього року імпорт нафти з Росії склав 48,45 млн тонн, що на 4,4% більше, ніж у минулому році, однак він ще відстає від Саудівської Аравії, яка поставила 49,84 млн тонн.

Значні російські закупівлі витіснили конкуруючі поставки з Анголи та Бразилії, які у річному вимірі впали на 27% та на 58% відповідно.

Другою за обсягом імпорту є Саудівська Аравія, котра поставила, до 6,56 млн тонн, або 1,54 млн барелів на добу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Імпорт російського вугілля до Китаю у липні збільшився на 14% у порівнянні з минулим роком і досяг найбільшого рівня за останні п'ять років.

Нафтопереробний завод Schwedt, який частково належить російській "Роснєфті", почав переробляти американську нафту, змішану з російською нафтою Urals.