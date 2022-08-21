У найбільшому порту Великобританії розпочався восьмиденний страйк

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Близько 1900 працівників порту Felixstowe розпочали восьмиденний страйк через невдоволення власною зарплатнею.

Про це повідомляє Bloomberg.

Профспілка заявила, що зупинка матиме великий вплив на порт, який обробляє близько чотирьох мільйонів контейнерів на рік із 2000 суден.

Felixstowe обробляє майже половину контейнерних вантажів, що надходять до Великобританії. Страйк може призвести до того, що судна доведеться перенаправляти в інші порти країни чи Європи.

Однак джерело Bloomberg в порту заявило, що страйки будуть "незручністю, а не катастрофою", оскільки ланцюжок постачання зараз звик до збоїв після пандемії.

Керівники профспілки вимагають підняття зарплат для працівників порту через стрімку інфляцію в країні. Вони запевняють, що Felixstowe є надзвичайно прибутковими. Останні дані показують, що у 2020 році вони отримали 61 мільйон фунтів стерлінгів прибутку, а його материнська компанія, CK Hutchison Holding Ltd, того ж року роздала 99 мільйонів фунтів стерлінгів своїм акціонерам.

Керівництво порту запевняє, що вони готові сісти за стіл переговорів з представниками робітників для розв’язання питання індексацій низькооплачуваних робітників у цьому році.

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