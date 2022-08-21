Українські фермери на Луганщині змушені продавати молоко за безцінь 

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Окупанти на Луганщині пропонують українським фермерам по 7 рублів за літр молока.

Про це повідомляє Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Він зазначає, що місцеві фермери кажуть, що молоко краще вилити, ніж продавати. Однак за відсутності інших можливостей збуту продукції погоджуються на умови окупантів.

"Такі смішні суми навіть не дозволяють працювати в "нуль". Дійсно, дешевше зупинитися, але в галузі тваринництва за мить це зробити неможливо", – додає Гайдай.

Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Луганської ОДА, минулого року за літр молока фермерам пропонували по 20 гривень, що у сім-вісім разів більше, аніж пропонується зараз.

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