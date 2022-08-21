Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій – Мінфін США

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Мінфін США висловило занепокоєння щодо використання Росією Туреччини задля обходження санкцій.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо обговорив із турецьким колегою поточні зусилля щодо впровадження та забезпечення виконання широких багатосторонніх санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну

"Заступник міністра Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", – йдеться у повідомленні.

Під час розмови американська сторона запевнила Туреччину в тому, що вона зацікавлена в успіху турецької економіки та розвитку двостороннього партнерства щодо захисту цілісності її банківського сектора.

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