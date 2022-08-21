Всі розділи
Укр / Рус

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій – Мінфін США

Неділя, 21 серпня 2022, 12:34 - Економічна правда
 
gettyimages

Мінфін США висловило занепокоєння щодо використання Росією Туреччини задля обходження санкцій.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо обговорив із турецьким колегою поточні зусилля щодо впровадження та забезпечення виконання широких багатосторонніх санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну

"Заступник міністра Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", – йдеться у повідомленні.

Під час розмови американська сторона запевнила Туреччину в тому, що вона зацікавлена в успіху турецької економіки та розвитку двостороннього партнерства щодо захисту цілісності її банківського сектора. 

Також читайте: Санкції наче не завдають сильного удару по Росії, але це не так. Дослідження економістів 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему "Мір" заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з Сочі.

Росія США санкції
Матеріали за темою
Фінська компанія Fennovoima планує стягнути через суд з "Росатому" 2 мільярди євро 21 серпня 2022, 11:30
Росія завдала руйнувань Миколаєву на понад 813 мільйонів  21 серпня 2022, 10:40
Судан надасть доступ до своїх нафтових родовищ Росії 21 серпня 2022, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті