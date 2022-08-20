Майже в половині штатів США рівень безробіття знизився до 3% і нижче 

Рівень безробіття в липні знизився більш ніж у половині американських штатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Міністерства праці у 28 штатах рівень безробіття нижчий за середній національний рівень у 3,5% - це найнижчий показник за п'ять десятиліть, а в 26 штатах рівень безробіття впав до рекордно низького рівня цього року.

Найнижчий рівень безробіття минулого місяця був у Міннесоті – 1,8% , за нею йдуть Небраска, Нью-Гемпшир і Юта – по 2%. Однак у Кентуккі та Теннессі кількість працюючих впала з червня на 11 400 і 12 400 відповідно.

У дев’яти штатах, включаючи Нью-Йорк і Нью-Джерсі, кількість робочих місць на будівництві скоротилася порівняно з роком раніше. Цей сектор вважається чутливим до процентних ставок, які цього року Федеральна резервна система підвищила на 225 базисних пунктів, щоб протистояти інфляції.

Додається, що кількість робочих місць на будівництві також скоротилася в Міннесоті порівняно з роком раніше, але це може бути просто через брак працівників, які б їх заповнили. Бюро статистики праці повідомляє, що в штаті відкрито понад 200 000 вакансій.

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Техас, Каліфорнія та Флорида очолили країну за зростанням робочих місць у будівництві, із загальним приростом понад 113 000 працівників.

У Кентуккі та Теннессі кількість працюючих впала на 11 400 і 12 400 відповідно з червня.

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