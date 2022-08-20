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Wizz Air через критику призупиняє відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі

Субота, 20 серпня 2022, 12:10 - Економічна правда
 
Gettyimages

Європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії. 

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві про відкладення поновлення рейсів компанія не згадує критику в соціальних мережах, аргументуючи своє рішення "обмеженням в ланцюжку постачання галузі". Також авіакомпанія заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.

Раніше Wizz Air заявив про відновлення рейсів між Абу-Дабі та Москвою у жовтні. З 27 лютого вона призупинила всі свої рейси до Росії, після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо:

Угорський лоукостер Wizz Air запропонує ще 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.

Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.

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