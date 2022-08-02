Новини 2 серпня: перше судно з українським зерном в Туреччині, бюджету не вистачає міжнародної допомоги

Про допомогу. Наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС

Про іпотеку. З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма "Доступна іпотека" під 3%, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.

Про зерно. Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини у вівторок

Про ЄС. Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро нової екстреної нової макрофінансової допомоги. Це – частина пакету у 9 млрд євро.

Про дефолт. НАК "Нафтогаз" надіслав запит до держателів єврооблігацій щодо відтермінування виплат за ними на два роки подібно до умов реструктуризації суверенного зовнішнього боргу України

Ексклюзиви ЕП

Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь

Як керівник будівельної інспекції балансуватиме інтереси громади та бізнесу, що протиставить порушенням та чи сприятиме великій відбудові країни.