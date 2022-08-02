5 місяців війни: що найбільше турбувало підприємців – звіт Ради бізнес-омбудсмена

У квітні-червні цього року Рада бізнес-омбудсмена отримала 261 звернення та завершила розслідування 171 справи - найчастіше бізнес турбували питання розширення переліку товарів критичного імпорту.

Про це йдеться у звіті РБО.

Так, найчастіше бізнес турбували питання розширення переліку товарів критичного імпорту (82), взаємодії з податковою (34), бронювання критично важливих працівників (13), транскордонної логістики та перетину кордону (7), а також релокації в межах країни та за кордон (3).

"Від початку роботи лінії підтримки критичний імпорт склав майже третину звернень бізнесу до установи. Рада допомогла десяткам компаній оформити заяви на додавання нової товарної категорії до переліку. Серед таких, наприклад, агротехніка для посівної кампанії, популярні серед військових та переселенців "буржуйки", і цегла, необхідна для відновлення будинків та інфраструктури від руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що РБО надала підприємцям консультації щодо податкових змін в період воєнного стану, зокрема переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, а також бронювання критично важливих працівників, аби робота підприємств, попри війну, тривала.

Зазначається, що збільшення кількості запитів з податкової тематики відбулося через відновлення роботи електронної системи адміністрування ПДВ наприкінці травня.

Протягом травня-червня підприємці почали повертатися до традиційних податкових проблем, серед яких: блокування реєстрації податкових накладних, невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних та включення до переліків ризикових платників.

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Зберегло свою актуальність для бізнесу і питання транскордонного переміщення товарів між Україною та країнами-членами ЄС.

Зокрема, Рада допомогла компаніям експортувати українські продукти транзитом через Польщу та подолати логістичні перешкоди в імпорті.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту - для імпорту послуг обмеження ще продовжують діяти в частковому обсязі.

Економічна правда