У ЄС порахували витрати на помʼякшення наслідків від російсько-української війни 

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Країни єврозони витрачають 0,9% ВВП, аби пом’якшити економічний удар від російського вторгнення в Україну – при цьому зростання ВВП зони прогнозується лише на рівні 0,4%.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на розрахунки Європейського центробанку.

Витрати на помʼякшення наслідків російської війни проти України складаються, зокрема, з субсидій на паливо, компенсації різкого зростання цін на енергоносії та інші заходи підтримки. Усього такі заходи коштуватимуть 19 країнам єврозони 0,9% свого валового внутрішнього продукту.

Попри це, ВВП блоку цьогоріч зросте лише на 0,4 відсоткових пункти згідно прогнозів.

За оцінками ЄЦБ, у 2022-2024 роках стимулюючі заходи, ухвалені у відповідь на російсько-українську війну, додадуть трохи менше 0,4 в.п. до зростання та стримають інфляцію трохи більше ніж на 0,1 в.п.

Також зазначається, що половина видатків підтримки була спрямована на підтримку споживання викопного палива у короткостроковій перспективі, тоді як лише мінімальна частина коштів сприяла переходу до "зеленої" економіки.

"У майбутньому ... слід докладати зусиль, щоб посилити компенсації, пов'язані з енергетикою, для найбільш уразливих домогосподарств", – наголошує ЄЦБ. "Ба більше, стимули мають бути спрямовані на зменшення використання викопного палива та залежності від російських енергоносіїв, і при цьому зберегти "здорову" ситуацію з державними фінансами".

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