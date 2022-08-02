Голова інспекції містобудування: "Нам вдалося відірвати будівельний ринок від бек-офісів ДАБІ"

Очільник Держінспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос вважає, що інспекції вдалося відірвати будівельний ринок від мережі бек-офісів ДАБІ, які виступали посередниками в корпуційних схемах.

Про це Кривонос розповів в інтервʼю Економічній правді.

Він вважає, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) була "останньою ланкою в тривалому ланцюгу корупції".

"Розгляд документів розтягували на місяці, формалізували підстави для відмови, заплющували очі на порушення – усе це точно було. От на цьому етапі сформувався основний корупційний ланцюг, який накопичувався", – каже очільник створеної у 2021 році ДІАМ.

"За оцінками експертів, обсяг тіньового "кешу" навколо цієї теми оцінювався сотнями мільйонів доларів, що осідали в руках чиновників".

Кривонос розповів, що першим завданням, яке постало із запуском ДІАМ, було повністю зруйнувати схему "X доларів за квадрат". Для цього проводилися зустрічі з девелоперами та замовниками будівництва, у ході яких він переконував ринок, що робота ДІАМ прозора та прогнозована.

"Вважаю, що такими діями та активною позицією нам вдалося відірвати будівельний ринок від мережі бек-офісів", – наголосив очільник ДІАМ.

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Більше про роботу ДІАМ, баланс інтересів громади та бізнесу та велику відбудову країни читайте в інтервʼю: Голова Держінспекції містобудування: Лобіювати інтереси людей, які будують – велика честь

Нагадуємо:

Кабмін 15 вересня торік ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), замість ДАБІ почне роботу новий орган - Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).