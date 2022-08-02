Курс валют на 2 серпня: готівкова гривня знову йде на зміцнення 

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Середній курс гривні на чорному ринку 2 серпня вже другий день поспіль стрімко зміцнюється і середні котирування вже становлять 40,17 - 40,54 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

Котирування гривні проти долара на чорному ринку припинили падіння та почали зміцнюватися протягом вихідних. На 13:10 курс долара становить 40,17 - 40,54 грн, хоча у понеділок коливався на рівні 40,61 - 41,42 грн.

Середні курси валют в касах банків теж зміцнилися і були такими:

Долар США – 39,5 - 40,8 грн (курс на 1 серпня – 39,7 - 41,0 грн);

Євро – 40,0 - 41,5 грн (курс на 1 серпня – 40,0 - 41,8 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 39,4 - 39,95 грн, Ощадбанк – 39,65-39,95 грн, Укрексімбанк – 39,45-39,95 грн, Райффайзен – 39,7-40,7 грн.

Крім того, банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,037 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,0 грн.

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ВІДЕО ДНЯ

Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.