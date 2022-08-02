Шольц вважає правильним повернення Канадою турбіни для "Північного потоку-1"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає правильним повернення Канадою газової турбіни для Nord Stream 1, і додав, що західні санкції залишаються в силі.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

"Рішення про поставку турбіни навряд чи є послугою для "Газпрому". Це сильний знак підтримки Німеччини та Європи, а також підтримки солідарності серед найближчих союзників для довгострокової підтримки України", - заявив Шольц.

Він додав, що послаблення Німеччини та Європи не допоможе Україні.

Також Шольц сказав, що таке рішення забрало у Росії привід пояснювати зменшення обсягів постачання газу технічними причинами, звинувачувати в цьому саме санкції.

"Ккрім цього, наші санкції залишаються в силі. Вони працюють. Виробничі можливості Росії стрімко падають, її економіка перебуває в рецесії, а доступ до життєво важливих товарів суттєво обмежений", - додав канцлер ФРН.

За його словами, наразі союзники "націлилися" на додаткові сектори та закривають лазівки обходу обмежувальних заходів.

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Нагадаємо:

Німецька компанія Siemens Energy заявила, що турбіна, нібито необхідна "Газпрому" для відновлення повноцінної роботи "Північного потоку", готова до відправки, проте російська сторона не надає необхідних дозвільних документів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції.

За даними Німеччини, турбіна, про яку йде мова, має почати використовуватись у вересні.

Російський "Газпром" заявив, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.

Російський "Газпром" оголосив, що зупиняє експлуатацію ще однієї турбіни Siemens, поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу.

Економічна правда