Справу про ухилення від сплати податків "молодого олігарха" Курченка скерували до суду

Укрінформ

Прокуратура передав до суду справу бізнесмена-втікача Сергія Курченка, який ухилився від сплати податків на понад 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.

У повідомленні зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.

Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.

В подальшому це паливо реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів.

Також Курченко оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

"Діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд гривень", – додали в Офісі генпрокурора.

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Нагадуємо:

Суд у м. Одеса 20 грудня дозволив провести заочне розслідування у справі Сергія Курченка щодо мільярдної схеми з нафтопродуктами.

У травні 2017 року прокуратура направила соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Генеральна прокуратура завершила розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка щодо його участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".