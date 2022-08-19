Банкам дозволили продавати клієнтам банківські метали

Національний банк з 20 серпня дозволив банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях – раніше це могли робити лише там, де був ризик окупації.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Банки здійснюють такий продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їхнього продажу, починаючи з 19 серпня та протягом наступних операційних/робочих днів.

В НБУ наголошують, що з огляду на зазначені обмеження такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.

За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.

Дотепер банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

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