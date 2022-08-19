"Нафтогаз" отримав дозвіл від АМКУ придбати Славутицьку ТЕС
Антимонопольний комітет дозволив дочірньому підприємству "Нафтогаз Біоенергія" (НАК "Нафтогаз України") придбати "Славутицьку ТЕС".
Про це повідомляє пресслужба Комітету.
Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 18 серпня. Йдеться про придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
"Загалом Комітет розглянув три заяви про надання дозволу на концентрацію, дві з яких є проміжними етапами третьої концентрації - придбання Групою "Нафтогаз України" ТОВ "Славутицька ТЕС".
Згідно з інформацією заявників, "Славутицька ТЕС" вироблятиме електричну енергію та вироблятиме і постачатиме теплову енергію в територіальних межах міста Славутич (Київська область). Водночас на сьогоднішній день енергооб’єкт не здійснює господарської діяльності", - йдеться у повідомленні.
Наразі на "Славутицькій ТЕС" триває будівництво та ведення в експлуатацію енергогенеруючих потужностей: когенераційної установки (комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії) та котельної, що працюватимуть з використанням альтернативних джерел енергії - біомаси.
"Таким чином введення "Славутицької ТЕС" в експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії, на користь відновлювальних джерел.
Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та покращить стан навколишнього середовища", - додають в АМКУ.
Проаналізувавши матеріали заяв, у Комітеті вирішили, що концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та надав відповідні дозволи.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет дозволив передати "Нафтогазу" пакети акцій шести теплоелектроцентралей (ТЕЦ), проте НАК повинен дотриматися певних умов після 1 серпня.
Економічна правда