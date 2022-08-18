Акціонери українського "Альфа-банку" схвалили зміну назви на "Сенс Банк"

Акціонери українського "Альфа-Банку" під час дистанційного засідання 12 серпня ухвалили рішення про перейменування банку на АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відповідне рішення буде оприлюднене наступного тижня.

"Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет – розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві", - заявила голова правління банку Алла Комісаренко у відповіді агентству.

У банку додали, що проведені збори - один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.

Нагадаємо:

"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

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Після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банку" НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії", – заявив тоді Дянков.

"Альфа-Банк" віднесений Національним банком до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних і 88 тис. ФОПів.

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

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Економічна правда