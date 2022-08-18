Половина авіадиспетчерів РФ перебувають у простої 

Близько половини авіадиспетчерів, які працюють у Росії, перебувають у частковому простої, - мова йде про 15 тисяч фахівців.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на лист до генпрокуратури РФ Федеральної профспілки авіадиспетчерів.

У листі ФПАД просить перевірити підвідомчу міністерству транспорту "Держкорпорацію з повітряного руху". На думку профспілки компанія скорочує персонал та запроваджує простій чи неповний робочий час для економії фонду оплати праці.

Однак у генпрокуратурі порушень та підстав для перевірки поки не бачать. Таку ж відповідь ФПАД раніше надали у ФСБ.

За інформацією профспілки, "Держкорпорація з організації повітряного руху" зазнає труднощів з початку пандемії коронавірусу, коли вона втратила до 60 відсотків доходів через зниження авіаперевезень.

Наступним ударом для галузі стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закриття російського неба для літаків західних країн. Через це доходи від обслуговування російських перевізників покривають не більше шостої частини витрат, заявляла профспілка авіадиспетчерів у травні.

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