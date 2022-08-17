Акції "Манчестер Юнайтед" ненадовго підскочили на 17% після жарту Маска про придбання клубу

Акції англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" ненадовго зросли на 17% на премаркеті на Нью-йоркській біржі у середу після того, як мільярдер Ілон Маск пожартував про придбання клубу.

Про це пише CNBC.

Пізніше цінні папери втратили зростання і станом на 15:50 за київським часом ціна однієї акції клубу на премаркеті становила $13,5 при зростанні в 5,63%. На закритті торгів 16 серпня акція "Манчестер Юнайтед" коштувала $12,78.

Раніше Маск написав у Twitter, що купує "Манчестер Юнайтед". На запитання підписників згодом він уточнив, що до його заяви не варто ставитись серйозно.

"Це давній жарт у Твіттері. Я не купую жодних спортивних команд", - написав він. Маск також додав, що "підробляє стендапом".

Згодом він визнав, що якби купував футбольний клуб, то це був би "Манчестер Юнайтед". "Вони були моєю улюбленою командою в дитинстві", - підкреслив мільярдер.

Виходячи з останньої біржової оцінки клубу, покупка "Манчестер Юнайтед" коштувала б Маску близько 2 мільярдів доларів. "Манчестер Юнайтед" відмовився коментувати CNBC це питання.

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Нагадаємо:

Найбагатша людина світу, гендиректор Tesla Ілон Маск написав у себе в Twitter, що купує футбольний клуб "Манчестер Юнайтед", але пізніше уточнив, що це жарт.

Економічна правда