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Rutube на вимогу Apple обмежив поширення контенту російських державних ЗМІ

Середа, 17 серпня 2022, 15:48

Російський відеохостинг Rutube вирішив обмежити завантаження програми для iOS тільки Росією - раніше Apple вимагав зробити програму доступною тільки для росіян або видалити контент державних ЗМІ.

Про це пише Forbes Russia з посиланням на пресслужбу російського сервісу.

Компанія повідомила у своєму Telegram-каналі, що можливість завантаження програми на iPhone збережеться для користувачів у Росії, поза Росією вони зможуть дивитися відеоконтент у веб-версії.

Раніше повідомлялось, що корпорація Apple вимагає від Rutube видалити з його програми контент російських державних ЗМІ, в іншому випадку американська компанія пригрозила видалити програму відеохостингу з App Store. Apple дала керівництву Rutube два тижні на ухвалення рішення.

У повідомленні російської компанії зазначається, що "користувачам, які завантажили програму раніше, ймовірно, будуть доступні оновлення".

У повідомленні йдеться, що канали російських пропагандистських ЗМІ та блогерів, які були заблоковані на YouTube та представлені на Rutube, надалі, можливо, будуть доступні лише на місцевому російському відеохостингу.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Apple вимагає від російського сервісу Rutube видалити контент російських державних ЗМІ у мобільному додатку, доступному в 171 країні світу, або зробити його доступним тільки для російських користувачів.

Економічна правда

Росія технології компанії Apple
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