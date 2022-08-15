Apple вимагає видалити з додатку Rutube контент російських державних ЗМІ

Apple вимагає від російського сервісу Rutube видалити контент російських державних ЗМІ у мобільному додатку, доступному в 171 країні світу, або зробити його доступним тільки для російських користувачів.

Про це пише Forbes Russia.

Як заявили у самому Rutube, в іншому випадку американська компанія обіцяє видалити додаток відеохостингу з App Store.

"Apple пропонує вирішити проблему модерації програми Rutube двома способами: зробити додаток доступним тільки для російських користувачів або видалити контент "state-sponsored media", - йдеться в пресрелізі російського сервісу.

Apple дала керівництву Rutube два тижні на ухвалення рішення, пообіцявши в іншому разі видалити його додаток з App Store.

Прес-служба Rutube повідомила, що компанія вже обмежила доступ до Rutube в App Store для користувачів з інших країн, за винятком Росії, Казахстану та Білорусі.

У березні YouTube (належить Google) почав блокувати канали російських ЗМІ, які фінансуються державою. Під обмеження потрапили RT, Sputnik, агенція ТАСС, НТВ, ВДТРК, "Первый канал", "Москва 24" та інші медіа.

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Економічна правда