Фонд гарантування почав виплати юрособам-вкладникам ексСбербанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав задовольняти вимоги кредиторів 7 черги МР Банку (ексСбербанку) - юридичних осіб-клієнтів банку, які не є пов’язаними з банком особами. Клієнтам-юрособам виплатять 277,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Клієнтам-юрособам буде виплачено 277,1 млн грн.

"Управління та реалізація активів АТ "МР Банк" дозволили Фонду гарантування вкладів акумулювати на рахунках банку суму, достатню для задоволення вимог кредиторів шостої черги та початку розрахунку із кредиторами сьомої черги банку. Відповідне рішення №602 було прийнято виконавчою дирекцією Фонду 15 серпня 2022 року.

Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду погоджено початок задоволення вимог кредиторів 7 черги - юридичних осіб-клієнтів банку, які не єпов’язаними з банком особами", - йдеться у пвідомленні.

Загалом на задоволення вимог 54 986 кредиторів сьомої черги буде спрямовано 277,1 млн грн, що складає 10 % від загальної суми сьомої черги.

Задоволення вимог кредиторів здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів.

ВІДЕО ДНЯ

Процедуру ліквідації АТ "МР БАНК" Фонд розпочав 25 лютого на підставі рішення правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року.

Економічна правда