Фонд гарантування виділив неплатоспроможним банкам 1,9 мільярда з початку року

У липні Фонд гарантування вкладів перерахував банкам, які ліквідуються, 162,5 мільйона гривень, з початку року – 1,9 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

У липні 157,3 млн грн отримано від погашення кредитів, 4,9 млн грн – від оренди майна та 0,3 млн грн – від реалізації активів.

Загалом за сім місяців року надходження до банків, які перебувають в управлінні Фонду, склали 1,9 млрд грн, з яких 1 505,8 млн грн надійшло від погашення цінних паперів, 312,4 млн грн – від погашення кредитів, 65,3 млн грн – від реалізації майна, 16,6 млн грн – від оренди майна.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.