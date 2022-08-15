Росія вже завезла контрафактом товарів на 6,5 мільярда доларів

РФ від початку "легалізації" контрафакту нелегально завезла вже товарів 6,5 млрд доларів, до кінця року підсанкційна країна хоче ввезти товарів вартістю 12 млрд дол.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на слова віцепрем'єр - міністра промисловості та торгівлі РФ Дениса Мантурова.

"За період дії механізму було ввезено продукції майже на 6,5 млрд дол. При цьому робити точні прогнози щодо обсягів паралельного імпорту досить складно, але, спираючись на статистику за 2,5 місяці, очікуваний обсяг ввезення продукції до кінця року може становити близько 16 млрд дол", – сказав він.

Така оцінка ґрунтується на середньому обсязі контрафакту на місяць на рівні 2 - 2,5 млрд дол.

Уряд РФ затвердив у березні легалізацію "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати їх реалізацію без дозволу власника товарного знака. Тобто, фактично, легалізував контрафакт.

Такою була реакція російського уряду на накладені на країну санкції та самосанкції великих міжнародних компаній, які відмовилися працювати з агресором та постачати їй свої товари.

До переліку товарів, які дозволили ввозити контрафактом, увійшла техніка Apple, Samsung, Sony, Intel, автівки Tesla, Toyota, Jaguar, Mitsubishi, Rolls-Royce, Bugatti та низка інших товарів і брендів.



