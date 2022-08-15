Ціни на нафту прискорили зниження на тлі даних про економіку Китаю

Ціни на нафту у понеділок впали на більш ніж 4 долари за барель на побоюваннях уповільнення зростання китайської економіки - невтішні економічні дані Китаю поновили занепокоєння глобальною рецесією.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 4,75 долара, або 4,84%, до 93,40 долара за барель до 12:01 GMT після падіння на 1,5% у п'ятницю.

Американська нафта West Texas Intermediate впала на 4,52 долара, або 4,91%, до 87,57 долара після падіння на 2,4% на попередній сесії.

Причиною падіння в понеділок стали слабкі дані щодо китайської економіки.

Центральний банк Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти, знизив кредитні ставки, щоб відновити попит, оскільки дані показали, що економіка неочікувано сповільнилася в липні.

Так, зростання роздрібних продажів і обсягів промислового виробництва в Китаї в липні виявилося слабшим за прогнози аналітиків.

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Обсяг роздрібного продажу збільшився на 2,7% у річному вираженні замість очікуваних 5%, а темпи зростання промислового виробництва в Китаї минулого місяця сповільнилися до 3,8% порівняно з 3,9% у червні, хоча консенсус-прогноз аналітиків для цього показника передбачало зростання на 4,6%.

Економічна правда